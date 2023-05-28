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Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе

Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 15:28
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских чиновников в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

"Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе (в Карабахе – ред.). Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", - должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President discloses cases in which concessions can be made to Armenian “officials” in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Qarabağdakı erməni “məmurlar”a hansı hallarda güzəşt oluna biləcəyini açıqlayıb

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