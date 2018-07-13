Президент Азербайджана посмертно наградил погибших в Гяндже полицейских

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики орденом "Азербайджан байрагы".

Как сообщает Report, орденом "Азербайджан байрагы" награждены следующие сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, геройски погибшие во время пресечения попытки грубого нарушения общественного порядка в городе Гянджа 10 июля 2018 года, проявив смелость и верность до конца присяге полицейского:

Ильгар Мамед оглу Балакишиев - полковник полиции (посмертно)

Самед Юнис оглу Аббасов - полковник -лейтенант полиции (посмертно).