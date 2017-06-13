Президент Азербайджана посетил могилу покойного министра энергетики Натига Алиева

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу покойного министра энергетики, кавалера ордена "Шохрат", заслуженного инженера Натига Алиева.
Как сообщает Report, глава государства возложил цветы на могилу Натига Алиева в Аллее почетного захоронения, почтил его память.
Президент Ильхам Алиев еще раз выразил соболезнование сыну Натига Алиева Фархаду Алиеву.
Фархад Алиев поблагодарил главу государства за уважение к памяти отца.
News DepartmentАвтор новости
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