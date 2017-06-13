Президент Азербайджана посетил могилу покойного министра энергетики Натига Алиева

13 июня, 2017 16:00

© President.az Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу покойного министра энергетики, кавалера ордена "Шохрат", заслуженного инженера Натига Алиева. Как сообщает Report, глава государства возложил цветы на могилу Натига Алиева в Аллее почетного захоронения, почтил его память. Президент Ильхам Алиев еще раз выразил соболезнование сыну Натига Алиева Фархаду Алиеву. Фархад Алиев поблагодарил главу государства за уважение к памяти отца.