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    Президент Азербайджана посетил могилу покойного министра энергетики Натига Алиева

    Президент Ильхам Алиев еще раз выразил соболезнование сыну Натига Алиева Фархаду Алиеву© President.az

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу покойного министра энергетики, кавалера ордена "Шохрат", заслуженного инженера Натига Алиева.

    Как сообщает Report,  глава государства возложил цветы на могилу Натига Алиева в Аллее почетного захоронения, почтил его память.

    Президент Ильхам Алиев еще раз выразил соболезнование сыну Натига Алиева Фархаду Алиеву.

    Фархад Алиев поблагодарил главу государства за уважение к памяти отца.

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