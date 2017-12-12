Президент Азербайджана посетил могилу Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Прошло 14 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, 12 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены его семьи посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Аллею почетного захоронения также посетили депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и учреждений, представители общественности республики.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев и члены его семьи возложили цветы и на могилу супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Октай Асадов, руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.