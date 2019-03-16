Президент Азербайджана помиловал экс-замминистра обороны

В списке лиц, помилованных распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, есть и имя экс-заместителя министра обороны Мехмана Селимова.

Как передаёт Report, этим самым М.Селимов был помилован.

Напомним, что в 2016 году по решению Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Селимов был осуждён на восемь лет лишения свободы.

Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК. М.Селимов в 1995-1999 гг. был заместителем министра обороны Азербайджана Сафара Абиева по политическим и общественным вопросам.