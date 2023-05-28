Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе

Погранично-пропускной пункт, установленный 23 апреля на границе, должен стать уроком для армян, живущих сегодня в Карабахском регионе.

Погранично-пропускной пункт, установленный 23 апреля на границе, должен стать уроком для армян, живущих сегодня в Карабахском регионе.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

"К сожалению, они до сих пор на кого-то полагаются, будто кто-то придет и их спасет, кто-то придет и будет вести войну с Азербайджаном. Все это бред. Во время Второй Карабахской войны мы проявили сильную волю, и если в то время никто со стороны не осмелился вмешаться против нас, то сегодня после того, как мы вновь стали хозяевами всех этих земель, кто придет и будет воевать с нами вместо армян", - отметил глава государства.