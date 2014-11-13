Президент Азербайджана подписал изменения в "Закон о полиции"

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о внесении изменений в "Закон о полиции". Как сообщает Report, полиции разрешено применение электрошокеров в определенных случаях.

Так, электрошокеры могут применяться в случаях в соответствие с пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 части статьи 26-ой "Закона о полиции". Список должностных лиц органов полиции, которые имеют право на хранение, ношение и применение по назначению электрошокеров, будет определяться соответствующими органами исполнительной власти.