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    Президент Азербайджана подписал изменения в "Закон о полиции"

    Полиции Азербайджана разрешено применение электрошокеров

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о внесении изменений в "Закон о полиции". Как сообщает Report, полиции разрешено применение электрошокеров в определенных случаях.

    Так, электрошокеры могут применяться в случаях в соответствие с пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 части статьи 26-ой "Закона о полиции". Список должностных лиц органов полиции, которые имеют право на хранение, ношение и применение по назначению электрошокеров, будет определяться соответствующими органами исполнительной власти. 

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