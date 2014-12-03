Президент Азербайджана подписал указ о призыве на военную службу и увольнении в запас военнослужащих

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о призыве на срочную действительную военную службу граждан в период с 1 по 30 января 2015 года и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, в указе говорится, что с 1 по 30 января 2015 года призываются на срочную действительную военную службу граждане 1997 года рождения, которым до дня призыва исполнилось 18 лет (включая день призыва), а также граждане 1980-1996 года рождения, в возрасте 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана и других военных формированиях, не имеющих права отсрочки от срочной действительной военной службы или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу.

"С 1 по 30 января 2015 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный законом «О воинской обязанности и военной службе».

Кабинету Министров поручено провести предусмотренные законодательством мероприятия по исполнению указа.