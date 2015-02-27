​Президент Азербайджана подписал Указ о создании нового парка высоких технологий

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ "О создании Мингячевирского парка высоких технологий". Как сообщает Report, документ подписан в целях обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики, расширения инновационных и высокотехнологичных отраслей, основанных на современных научных и технологических достижениях, проведения научных исследований и создания современных комплексов по разработке новых технологий.

Согласно Указу на участке земли в 1,3 га в городе Мингячевир, находящемся в пользовании Общества с ограниченной ответственностью "Парк высоких технологий – "Парк ВТ" в подчинении Министерства связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, создается Мингячевирский парк высоких технологий.

В документе говорится о необходимости установить, что Мингячевирский парк высоких технологий является территорией с инфраструктурой, материально-технической базой и структурами управления, необходимыми для проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ в целях подготовки, разработки или усовершенствования инновационного продукта и высоких технологий, применения (коммерциализации) их результатов в промышленных, обслуживающих и других отраслях.

Функции полномочного органа в отношении Мингячевирского парка высоких технологий осуществляет Министерство связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, а организацию, развитие деятельности Мингячевирского парка высоких технологий и управление ею осуществляет Общество.

Министерству связи и высоких технологий Азербайджанской Республики поручено содействовать Обществу в связи с организацией, развитием деятельности Мингячевирского парка высоких технологий и управлением ею, а Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.