Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение "О предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики деятелям культуры Азербайджана".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение "О предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики "Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики" от 11 июня 2002 года номер 715, постановляю:

1. За заслуги в развитии азербайджанской культуры предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Аббасову Тариелю Аббасгулу оглу

Ахундовой Нигяр Вели гызы

Агаллияю Пеллумбу Мустафа оглу

Алиеву Замигу Баларза оглу

Асадову Асаду Фарух оглу

Гасанову Энверу Джафар оглу

Гасанову Видади Исмаил оглу

Ибрагимбековой Анне Юрьевне

Исмаилову Гурбану Ибрагим оглу

Гасымову Интигаму Беюкага оглу

Гасымову Мамедсафе Мамедали оглу

Гасымову Юсифу Али оглу

Гулиевой Халиде Джамал гызы

Мустафаеву Вагифу Бехбуд оглу

Назирли Шамистану Амираслан оглу

Рустамову Аслану Махмуд оглу

Сулейманлы Шамилю Кямран оглу

Шихлинскому Зие Энвер оглу

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".