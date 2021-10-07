В Азербайджане будут оформлены права собственности на паевые земельные участки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений.

Как сообщает Report, согласно указу, приняты решения в качестве продолжения мер государственной поддержки в аграрной сфере с целью завершения работ по оформлению прав собственности на паевые земли, а также о регулярном использовании посевных субсидий владельцами земель сельхозназначения (фермерами).

Министерству экономики поручено в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О земельной реформе" на основании списков, утвержденных решениями районных комиссий по аграрной реформе (местных органов исполнительной власти), на основании обращения лиц, получивших долю в приватизированных землях ликвидированных совхозов и колхозов, но не оформивших право собственности на эти земли, обеспечить регистрацию недвижимости за счет средств госбюджета в государственном реестре и представление из государственного реестра купчей, планов и размеров земельных участков в сроки, предусмотренные статьей 9.2 Закона Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости".