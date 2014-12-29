Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании - ПОЛНЫЙ СПИСОК (ОБНОВЛЕНО)

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Первоначальная версия опубликована в 19:07

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как сообщает Report, указ подписан, опираясь на принципы гуманности, с учетом поведения осужденных за время несения наказания, их семейного положения, состояния здоровья. Были рассмотрены адресованные президенту Азербайджанской Республики обращения о помиловании, отправленные рядом осужденных лиц, членами их семей, омбудсменом, а также организациями по защите прав человека.

I Освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде лишения свободы:

1. Аббасов Эльчин Алигисмет оглы, 1983 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Гянджинского военного суда от 5 апреля 2013 года.

2. Аббасов Гаджи Эльчин оглы, 1994 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Гянджинского военного суда от 12 июля 2013 года.

3. Абдулхалигов Кянан Мюрсял оглы, 1989 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Шекинского суда по тяжким преступлениям от 16 ноября 2011 года.

4. Абдуллаев Руфат Фирдовси оглы, 1984 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Шекинского суда по тяжким преступлениям от 24 октября 2013 года.

5. Абышов Пярвиз Мехйаддин оглы, 1983 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Сабунчинского района города Баку от 1 апреля 2014 года.

6. Агаларов Шахларбей Талех оглы, 1991 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Тертерского военного суда от 12 мая 2011 года.

7. Агалиев Ясяф Мюрвят оглы, 1994 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Гянджинского военного суда от 3 сентября 2013 года

8. Алдемир Халил Зияттин оглы, 1975 года рождения, гражданин Турецкой Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 февраля 2013 года.

9. Аллахвердизаде Али Башир оглы, 1993 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Тертерского военного суда от 11 декабря 2012 года.

10. Баширов Азад Совет оглы, 1977 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Наримановского района города Баку от 13 сентября 2013 года.

11. Борошков Антон Олегович, 1988 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Гарадагского района города Баку от 28 марта 2012 года.

12. Будагов Чингиз Микаил оглы, 1974 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 октября 2011 года.

13. Джафаров Аслан Рафиг оглы, 1986 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 12 августа 2013 года.

14. Джафаров Аяз Фазиль оглы, 1984 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 июля 2013 года.

15. Джалилов Азизага Шамси оглы, 1965 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Хазарского района города Баку от 28 марта 2013 года.

16. Дадашов Сеймур Рза оглы, 1970 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Хачмазского районного суда от 28 октября 2011 года.

17. Дронов Юрий Николаевич, 1963 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 ноября 2013 года.

18. Этибар Мамед оглы, 1957 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 апреля 2013 года.

19. Ахмедов Заур Мехман, 1986 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Шекинского суда по тяжким преступлениям от 4 октября 2013 года.

20. Ахмедова Нушабя Махаррам гызы, 1957 года рождения, гражданка Азербайджанской Республики, была осуждена решением Гянджинского апелляционного суда от 9 июля 2012 года.

21. Акперли Самед Сабир оглы, 1995 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Гянджинского военного суда от 20 мая 2014 года.

22. Алекперов Шахлар Халил оглы, 1955 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Кюрдямирского районного суда от 20 февраля 2013 года.

23. Алиев Сардар Мухаммедали оглы, 1965 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Хатаинского района города Баку от 13 ноября 2013 года.

24. Алнагиев Шакир Вагиф оглы, 1983 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 17 сентября 2013 года.

25. Аскеров Азад Хамил оглы, 1983 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 1 апреля 2013 года.

26. Гасанов Шахин Фиридун оглы, 1966 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 января 2011 года.

27. Гасанова Гюнель Джейхун гызы, 1989 года рождения, гражданка Азербайджанской Республики, была осуждена решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 февраля 2014 года.

28. Гумбатов Исмаил Мохуббят оглы, 1986 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Азербайджанской Республики по тяжким преступлениям от 17 января 2011 года.

29. Гусейнов Джейхун Шарафеддин, 1985 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Азербайджанской Республики по тяжким преступлениям от 7 декабря 2010 года.

30. Гусейнов Эльчин Алы оглы, 1988 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Тертерского военного суда от 12 июня 2013 года.

31. Гусейнов Али Тахир оглы, 1984 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 5 апреля 2013 года.

32. Гусейнов Рухид Аляддин оглы, 1985 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Азербайджанской Республики по тяжким преступлениям от 12 ноября 2010 года.

33. Халилов Рашад Булудхан, 1977 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Гарадагского района города Баку от 14 сентября 2011 года.

34. Ибрагимов Джейхун Ахмед оглы, 1968 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Шекинского суда по тяжким преступлениям от 30 октября 2013 года.

35. Инсафи Алекпер Фархад оглы, 1990 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 сентября 2011 года.

36. Исазаде Гулам Гасан оглы, 1982 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 сентября 2013 года.

37. Искендеров Ниязи Ханчобан оглы, 1984 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Азербайджанской Республики по тяжким преступлениям от 15 сентября 2009 года.

38. Ислахлы Эльсун Расим оглы, 1993 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением военного суда Нахчыванской Автономной Республики от 5 сентября 2012 года.

39. Исмаиллы Эльшан Самед оглы, 1979 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Шекинского суда по тяжким преступлениям от 17 марта 2014 года.

40. Казымлы Магеррам Намиг оглу, 1994 г.р., гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям 8 мая 2012 года.

41. Керимов Фамиль Вахид оглы, 1980 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 9 сентября 2011 года.

42. Гасымов Анар Мазахир оглы, 1987 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениям от 26 декабря 2008 года.

43. Гасымов Анар Рафиг оглы, 1978 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 23 сентября 2011 года.

44. Гасымов Ханифа Наджафгулу оглы, 1970 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского районного суда от 14 января 2014 года.

45. Гасымов Назим Кямран оглы, 1990 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Гянджинского военного суда от 7 ноября 2013 года.

46. Гасымов Рагиф Автандил оглы, 1991 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 19 января 2011 года.

47. Гахраманов Нахид Насиб оглы, 1979 г.р., гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Наримановского районного суда города Баку от 21 октября 2013 года.

48. Гулиев Джейхун Гаръягды оглы, 1985 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Наримановского районного суда города Баку от 22 апреля 2013 года.

49. Гулиев Эмин Исбендияр оглы, 1985 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 апреля 2011 года.

50. Гулиев Рашад Фуад оглы, 1986 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 10 мая 2012 года.

51. Гулиев Ширмамед Мамед оглы, 1958 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Мытищинского городского суда Московской области Российской Федерации от 20 ноября 2009 года.

52. Гулуев Мурадай Мурсал оглы, 1975 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Наримановского районного суда города Баку от 22 апреля 2013 года.

53. Гурбанлы Заур Араз оглы, 1987 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 мая 2014 года.

54. Махмудов Мехман Меми оглы, 1981 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 24 февраля 2011 года.

56. Меджидов Эльдар Аганур оглы, 1978 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 ноября 2011 года.

55. Мехтиев Насраддин Сафар оглы, 1994 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 18 марта 2013 года.

57. Мамедли Узеир Магомед оглы, 1987 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 мая 2014 года.

58. Мамедов Гурбан Джалал оглы, 1959 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Насиминского районного суда города Баку от 6 декабря 2013 года.

59. Микаилов Расул Агаяр оглы, 1979 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 4 февраля 2014 года.

60. Мустафаев Мустафа Балоглан оглы, 1951 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Шекинского суда по тяжким преступлениям от 23 сентября 2013 года.

61. Мустафаев Нурузаде Исмаил оглы, 1971 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Низаминского районного суда города Гянджа от 5 февраля 2013 года.

62. Мустафаев Ровшан Акиф оглы, 1983 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Шекинского суда по тяжким преступлениям от 6 февраля 2014 года.

63. Мустафаев Шахин Ягуб оглы, 1954 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Шекинского суда по тяжким преступлениям от 7 августа 2013 года.

64. Мухубалиев Шукран Фатулла оглы, 1992 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Шекинского суда по тяжким преступлениям от 17 марта 2014 года.

65. Оруджев Парвиз Имамверди оглы, 1988 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях от 12 мая 2009 года.

66. Оруджев Турал Ясер оглы, 1986 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 7 ноября 2013 года.

67. Рамазанов Юсиф Алиюсиф оглы, 1972 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 20 апреля 2011 года.

68. Рзаев Махир Ариф оглы, 1983 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Шекинского суда по тяжким преступлениям от 27 февраля 2014 года.

69. Рзаев Намиль Алмаз оглы, 1979 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 6 января 2012 года.

70. Сарыев Иман Гаджи оглы, 1967 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 13 июня 2011 года.

71. Сафаров Адалят Фамиль оглы, 1957 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 28 ноября 2012 года.

72. Салимов Зия Имран оглы, 1983 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 29 марта 2013 года.

73. Султанлы Ильгар Али оглы, 1983 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 24 февраля 2014 года.

74. Шукюров Намиг Хосров оглы, 1979 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 29 мая 2014 года.

75. Теймуров Ильгар Гаджибала оглы, 1971 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Сумгайытского городского суда от 30 октября 2012 года.

76. Велиев Ниджат Зульфугар оглы, 1990 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 января 2011 года.

77. Велиев Замиг Алис оглы, 1982 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 18 октября 2013 года.

78. Зейналов Авез Тапдыг оглы, 1970 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 12 марта 2013 года.

79. Зейналов Вусал Багир оглы, 1985 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Бинагадинского районного суда города Баку от 9 октября 2012 года.

II Освободить от неотбытой части наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде исправительных работ:

1. Хабибов Рахман Хакерим оглы, 1974 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Хачмазского районного суда от 12 мая 2013 года.

2. Мехдиев Намиг Рамазан оглы, 1970 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Ясамальского района города Баку от 22 января 2014 года.

3. Магеррамов Даянат Намиг оглы, 1981 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Хачмазского районного суда от 17 декабря 2013 года.

III Освободить от наказания следующих лиц, осужденных на наказание в виде штрафа:

1. Абдуллаев Сафар Алиаббас оглы, 1976 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского районного суда от 12 марта 2013 года.

2. Алиев Галиб Ислам оглы, 1942 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Наримановского района города Баку от 5 апреля 2013 года.

3. Исрафилов Сабухи Адиль оглы, 1988 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением суда Хатаинского района города Баку от 31 марта 2014 года.

4. Мехдиев Мюрюввет Гудрет оглы, 1963 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Лянкяранского районного суда от 12 марта 2014 года.

5. Мусаев Джафарага Камал оглы, 1957 года рождения, гражданин Азербайджанской Республики, был осужден решением Хачмазского районного суда от 27 декабря 2013 года.

IV. Это распоряжение вступает в силу со дня его подписания.