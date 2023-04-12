Президент Азербайджана подписал распоряжение о строительстве водохранилища Енгидже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве водохранилища Енгидже.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве водохранилища Енгидже.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в последние годы в стране были приняты последовательные меры, направленные на усовершенствование рационального использования водных ресурсов и управления объектами водного хозяйства, создание объектов мелиорации и водного хозяйства, отвечающих современным требованиям, а также усовершенствование учета и контроля в этой сфере.

Вместе с тем, наблюдаемые в последнее время глобальные изменения климата, повышение средней температуры в мире, сокращение наземных водных ресурсов, поступающих в основном из соседних стран, с другой стороны, увеличение потребностей в воде вызвали необходимость принятия безотлагательных мер для увеличения водных ресурсов в нашей стране, обладающей ограниченными водными ресурсами, и рационального использования воды.

В продолжение деятельности в данном направлении, как предусмотрено "Планом мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы", утвержденным распоряжением президента Азербайджана от 27 июля 2020 года номер 2178, завершились необходимые работы по технико-экономическому обоснованию и проектированию строительства водохранилища Енгидже на территории Габалинского района.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, в целях строительства в Габалинском районе водохранилища для увеличения водных ресурсов в стране, расширения пригодных для посева земель, поощрения создания современных хозяйств и повышения занятости населения глава государства постановил построить в Габалинском районе водохранилище Енгидже.

Азербайджанскому государственному агентству водных ресурсов поручено обеспечить принятие соответствующих мер в связи со строительством водохранилища Енгидже.