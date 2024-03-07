Президент Азербайджана подписал распоряжение о стимулировании использования электромобилей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о стимулировании использования транспортных средств с электрическим двигателем, сообщает Report.
Президент Азербайджана подписал распоряжение о стимулировании использования электромобилейПрезидент Азербайджана подписал распоряжение о стимулировании использования электромобилей Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о стимулировании использования транспортных средств с электрическим двигателем, сообщает Report.
Внутренняя политика
7 марта 2024 г. 14:02
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Версия на азербайджанском языке Prezident elektromobillərdən istifadənin təşviqi ilə bağlı Sərəncam verib