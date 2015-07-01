Президент Азербайджана подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел

1 июля, 2015 13:42

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел. Как сообщает Report, генерал-майору полиции Исмету Рашид оглу Алиеву присвоено высшее специальное звание генерал-лейтенанта полиции. Полковнику полиции Сейфулле Саттар оглу Азимову и полковнику полиции Акберу Ариф оглу Юсифову присвоено высшее специальное звание генерал-майора полиции. Следует отметить, что 2 июля в Азербайджане отмечается День полиции.