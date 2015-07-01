Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел.
Как сообщает Report, генерал-майору полиции Исмету Рашид оглу Алиеву присвоено высшее специальное звание генерал-лейтенанта полиции.
Полковнику полиции Сейфулле Саттар оглу Азимову и полковнику полиции Акберу Ариф оглу Юсифову присвоено высшее специальное звание генерал-майора полиции.
Следует отметить, что 2 июля в Азербайджане отмечается День полиции.
News DepartmentАвтор новости
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