Президент Азербайджана подписал распоряжение о повышении ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев на питание

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного пособия, выплачиваемого вынужденным переселенцам для расходов на питание.

Как сообщает Report, распоряжение подписано главой государства в целях усиления социальной защиты вынужденных переселенцев.

Согласно распоряжению, с 1 февраля 2016 года на 10% увеличивается размер ежемесячного пособия, установленного частью 1 распоряжения президента Азербайджанской Республики №3079 "О повышении ежемесячного пособия, выплачиваемого вынужденным переселенцам для расходов на питание" от 22 августа 2013 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.