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    Президент Азербайджана подписал распоряжение о повышении ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев на питание

    С 1 февраля 2016 года размер ежемесячного пособия будет увеличен на 10%

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного пособия, выплачиваемого вынужденным переселенцам для расходов на питание.

    Как сообщает Report, распоряжение подписано главой государства в целях усиления социальной защиты вынужденных переселенцев.

    Согласно распоряжению, с 1 февраля 2016 года на 10% увеличивается размер ежемесячного пособия, установленного частью 1 распоряжения президента Азербайджанской Республики №3079 "О повышении ежемесячного пособия, выплачиваемого вынужденным переселенцам для расходов на питание" от 22 августа 2013 года.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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