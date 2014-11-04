​Президент Азербайджана подписал документ в связи с введением нового наказания инспекторам, проводящим незаконные проверки частных предприятий

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Поправки, внесённые Милли Меджлисом в кодекс административных правонарушений Азербайджанской Республики, вступили в силу. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий документ. Согласно поправке, при нарушении законодательства о защите интересов предпринимателей и регулировании проверок бизнеса, а также при проведении ревизий, незарегистрированных в реестре, должностные лица несут наказание в виде штрафа размером от тысячи до тысячи пятисот манатов. В то же время, при нарушении стандартов отчётности, зарегистрированной в реестре ревизии частных предприятий, другими словами, несвоевременное, неполное и неточное уведомление комитета исполнительной власти об итогах проведённой проверки, в случае непроведения зарегистрированной в реестре ревизии частного бизнеса, и без указания на то причин органам комитета исполнительной власти; а также при принятии проверяющим органом решения о приостановлении ревизии, или ограничении деятельности предпринимателя, при этом не осведомив комитет исполнительной власти; должностным лицам предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот до тысячи манатов.

Помимо того, при нарушении требований и процедур, предусмотренных в законопроекте о защите интересов предпринимателей и регулировании проверок бизнеса; должностное лицо или орган, проводивший ревизию будет обязан выплатить штраф в размере от пятисот до тысячи пятисот манатов.

Также, в случае непредставления предпринимателем пакета документов в связи с проведением ревизии по требованию инспектора, неполучения устного или письменного ответа на вопросы, возникшие при проведении ревизии, и в случае недопуска инспекторов на территорию, используемую для работы учреждения, производственных и перерабатывающих предприятий, складов, торговых площадей, транспортных средств, а также на территорию других объектов работы предпринимателя, должностные лица несут наказание в виде штрафа от тысячи до тысячи пятисот манатов.