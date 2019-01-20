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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов 20 Января

    Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь»

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ 20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января.

    Как передаёт Report, глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

    В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

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