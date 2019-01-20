Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов 20 Января

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ 20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января.

Как передаёт Report, глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.