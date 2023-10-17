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Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули

Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули Все наши города будут такими, как Физули, потому что наш первый градостроительный проект реализуется в Физули.
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 13:29
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули

Все наши города будут такими, как Физули, потому что наш первый градостроительный проект реализуется в Физули.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

"Правда, лачынцы вернулись в родные края несколько раньше, чем физулинцы. Но поскольку армяне проводили незаконное заселение в городе Лачын, часть зданий там осталась, и мы лишь восстановили эти дома, создав прекраснейшие условия. Таким образом, была обеспечена сохранность прежнего градостроительного ландшафта Лачына. Здесь же город полностью перестраивается", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'We are implementing first urban development project in Fuzuli'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz birinci şəhərsalma layihəsini Füzulidə icra edirik"

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