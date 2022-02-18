Президент Азербайджана: Перед законом все равны

К сожалению, в некоторых случаях назначенные мною должностные лица вместо выполнения своих обязанностей занимались незаконной деятельностью, коррупцией и взяточничеством.

"К сожалению, в некоторых случаях назначенные мною должностные лица вместо выполнения своих обязанностей занимались незаконной деятельностью, коррупцией и взяточничеством".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Джошгуна Джабраилова, Эльгина Габибуллаева и Эльхана Ибрагимова в связи с их назначением главами Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюрдамирского района соответственно.

"Они присваивали заработную плату тех, кто был привлечен государством к общественным работам. Эта безнравственность не осталась незамеченной. Как вы знаете, главы многих ИВ были привлечены к уголовной ответственности, многие из них уже осуждены, а в отношении некоторых следствие по возбужденным уголовным делам продолжается. Это касается не только руководителей органов исполнительной власти, но и всех чиновников. Никто не может быть выше закона. Перед законом все равны", - сказал президент.