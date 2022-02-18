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Президент Азербайджана: Перед законом все равны

Президент Азербайджана: Перед законом все равны К сожалению, в некоторых случаях назначенные мною должностные лица вместо выполнения своих обязанностей занимались незаконной деятельностью, коррупцией и взяточничеством.
Внутренняя политика
18 февраля 2022 г. 12:18
Президент Азербайджана: Перед законом все равны
Ильхам Алиев

"К сожалению, в некоторых случаях назначенные мною должностные лица вместо выполнения своих обязанностей занимались незаконной деятельностью, коррупцией и взяточничеством".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Джошгуна Джабраилова, Эльгина Габибуллаева и Эльхана Ибрагимова в связи с их назначением главами Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюрдамирского района соответственно.

"Они присваивали заработную плату тех, кто был привлечен государством к общественным работам. Эта безнравственность не осталась незамеченной. Как вы знаете, главы многих ИВ были привлечены к уголовной ответственности, многие из них уже осуждены, а в отношении некоторых следствие по возбужденным уголовным делам продолжается. Это касается не только руководителей органов исполнительной власти, но и всех чиновников. Никто не может быть выше закона. Перед законом все равны", - сказал президент.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Everyone is equal before the law
Версия на азербайджанском языке Prezident həbs olunan icra başçılarından danışıb

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