Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в ряде объектов в Лянкяране - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с Лянкяранским историко-краеведческим музеем после реконструкции и реставрации.

Как отмечает Report, было сообщено, что это уникальное здание, известное в настоящее время как Хан эви, было построено в 1912-1913 годах лянкяранским ханом Мирахмед ханом в честь своей супруги Тугры ханум. Здание было спроектировано французскими архитекторами, под руководством которых проводились строительные работы. Возвели его зарубежные и местные мастера. А строительные материалы завозились судами из Баку. При строительстве Хан эви были использованы восточный и западный архитектурные стили, предпочтение было отдано кирпичу и белому камню. Трехэтажное здание имеет 12 комнат. В 1913 году Хан эви площадью 812 квадратных метров впервые в Лянкяране было обеспечено электроэнергией благодаря сооружению специальной электрической установки. С 1978 года Хан эви стал функционировать как Лянкяранский историко-краеведческий музей. Здание музея, который на протяжении многих лет действовал без ремонта, постепенно обветшало, кровля вышла из строя, межэтажные покрытия, полы, двери и окна утратили качество и пришли в негодность.

Капитальный ремонт исторического здания начался в сентябре 2013 года. Строительные работы были выполнены на высоком уровне Государственной службой по сохранению, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры и туризма и завершены в апреле этого года.

Глава государства также принял участие в открытии нового детского сада в Лянкяране.



Президент Азербайджана разрезал ленту в знак открытия сада.



Было сообщено, что строительство детского сада началось в декабре 2013 года. Строительные работы проведены с высоким качеством. Сад, территория которого составляет 0,7 гектара, состоит из трех зданий. Здесь созданы все условия для обучения и воспитания детей, для того, чтобы они росли здоровыми гражданами будущего. В саду в 11 группах будет проводиться обучение и воспитание 110 детей в возрасте от 3 до 6 лет. При создании групп за основу были взяты современные правила обучения и воспитания. В здании имеются широкие возможности для отдыха и развлечения детей. В центре внимания в детском саду находятся интеллектуальное, физическое и умственное развитие малышей с раннего возраста, выявление их талантов и способностей, охрана здоровья, привитие навыков общения. Кроме того, в распоряжение детей будут переданы музыкальный зал, комнаты отдыха. Особое внимание уделяется питанию детей.



На территории детского сада проделана работа по благоустройству, проведено озеленение, созданы летняя беседка, игровая площадка, построен резервуар для воды и сооружена трансформаторная подстанция.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение проделанной работой.



