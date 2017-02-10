Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в административном здании ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в административном здании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" после капитальной реконструкции.

Как сообщает Report, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал главу государства и его супругу о проделанной здесь работе.

Было сообщено, что здание построено в 1956 году. В здании, общая площадь которого составляет 29 тыс. кв. м, имеется 505 комнат. 3 корпуса здания четырехэтажные, а один корпус - пятиэтажный.

В фойе создан стенд, состоящий из фотоснимков, отражающих политическую деятельность великого лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева, а также их внимание и заботу о развитии железной дороги в нашей стране, установлен бюст общенационального лидера.

В здании имеются всесторонние условия для высокого уровня работы сотрудников. В серверном помещении создана система отслеживания движения поездов в режиме онлайн, кроме того, применяется система наблюдения GPS.

В здании будут функционировать актовый зал на 280 человек, аппарат и управление делами, отделы международных связей, кадров, права, общественных связей, "горячая линия" и другие соответствующие структуры. Все административные помещения оснащены необходимым оборудованием. В здании также созданы уголки, состоящие из фотоснимков железнодорожников, ставших шехидами, и лиц, которые руководили структурой до сегодняшнего дня.

Было отмечено, что, учитывая непрерывный режим работы железной дороги, на территории здания установлены два трансформатора и генератора, сооружены два водохранилища.