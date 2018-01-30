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    Президент Азербайджана ознакомился с очередными планами развития зимне-летнего туристического комплекса "Шахдаг"

    Глава государства ознакомился с комплексом и дал поручения и рекомендации

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января ознакомился с очередными планами развития зимне-летнего туристического комплекса "Шахдаг" в Гусаре. 

    Как сообщает Report, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов проинформировал главу государства о текущем состоянии зимне-летнего туристического комплекса "Шахдаг" и работах, которые планируется проделать во второй половине этого года.

    Глава государства ознакомился с комплексом, дал поручения и рекомендации. 

    Затем президент Ильхам Алиев покатался на лыжах.

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