Президент Азербайджана ознакомился с очередными планами развития зимне-летнего туристического комплекса "Шахдаг"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января ознакомился с очередными планами развития зимне-летнего туристического комплекса "Шахдаг" в Гусаре.

Как сообщает Report, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов проинформировал главу государства о текущем состоянии зимне-летнего туристического комплекса "Шахдаг" и работах, которые планируется проделать во второй половине этого года.

Глава государства ознакомился с комплексом, дал поручения и рекомендации.

Затем президент Ильхам Алиев покатался на лыжах.