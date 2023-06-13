Президент Азербайджана: Открытие Зангезурского коридора неизбежно

Мы (с президентом Турции - ред.) провели обмен мнениями о скорейшем открытии Зангезурского коридора. Чем раньше это случится, тем лучше. Открытие Зангезурского коридора неизбежно.

Мы (с президентом Турции - ред.) провели обмен мнениями о скорейшем открытии Зангезурского коридора. Чем раньше это случится, тем лучше. Открытие Зангезурского коридора неизбежно.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

"В любом случае мы будем наращивать наши усилия в этом направлении. Открытие этого коридора создаст новые возможности для всех стран и окажет положительное влияние на вопросы сотрудничества в регионе", — подчеркнул глава государства.