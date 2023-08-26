Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули

"Моим Указом очередные праздничные мероприятия состоятся 17 октября в городе Физули".

"Моим Указом очередные праздничные мероприятия состоятся 17 октября в городе Физули".

Как сообщает Report, об этом сказал 26 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с жителями села Забух Лачынского района.

"Сегодня - День города Лачын, так как 26 августа - в этот день прошлого года наша армия вошла в город Лачын. Таким образом, отныне 26 августа будет отмечаться как День города Лачын. Учреждены дни города всех наших освобожденных городов", - отметил глава государства.