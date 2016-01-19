Президент Азербайджана обратился к предпринимателям

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Мы должны повысить экономическую активность. Естественно, по мере сокращения доходов сокращается и наше инвестирование, объем инвестиций, вкладываемых по линии государства. А это, в свою очередь, в определенной степени снижает экономическую активность. Это – реальность, связанные друг с другом вопросы".

Как сообщает "Report", об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании, посвященном решению экономических и социальных вопросов.

Глава государства отметил, что необходимо повысить экономическую активность, в том числе в строительном секторе.

"В Баку, больших и во всех остальных городах бизнесменам надо предоставить полную возможность для реализации крупных строительных проектов. Порой деловые люди здесь сталкиваются с различными трудностями – бюрократией, коррупцией. Перед ними выдвигаются необоснованные требования. Все это необходимо прекратить", - подчеркнул президент АР.

Он отметил, что строительный сектор должен развиваться абсолютно свободно. Конечно, с условием соблюдения правил градостроительства. "Мы, конечно, не можем позволить, чтобы здесь возникла хаотичная ситуация. Но все искусственные препятствия должны быть устранены", - добавил глава государства.

По его словам, если есть необходимость во внесении каких- либо поправок в законодательство или правила, то необходимо сделать и это: "Должен также отметить, что в отчетах Doing Business Всемирного банка реформы, проводимые Азербайджаном в различных направлениях, получают высокую оценку. Но нас больше всего отбрасывает назад такое вот ненормальное положение именно в строительным секторе, так как здесь требуется такое количество разрешений и имеет место столько нарушений, что это отмечают даже международные структуры. Сегодня я строго поручаю всем органам исполнительной власти городов и районов, в первую очередь, Исполнительной власти города Баку: отныне никаких искусственных помех в связи со строительством не должно быть".

"Обращаюсь и к бизнесменам: если кто-то потребует у вас что-либо незаконное, то сообщайте об этом напрямую, и желающие совершать эти незаконные деяния будут строго наказаны. Мне должна регулярно предоставляться информация о том, сколько строительных проектов ежеквартально реализовано, где они реализуются и как это отражается на рынке труда", - сказал в продолжении президент Азербайджана.

Он добавил, что одновременно крупные строительные проекты могут быть реализованы по ипотечной линии: "К сожалению, в этом секторе у нас наблюдается застой. Я неоднократно высказывал свои мысли об ипотеке, в том числе на заседаниях Кабинета министров".

"Но пока данный процесс не принял массового характера. Его немедленно надо начать, то есть продолжить. Должны быть приняты неотложные меры. Я должен получать информацию об этих мерах. Что нам необходимо предпринять, чтобы ускорить строительство этих зданий, которые будут сооружены по ипотечной линии?", - заключил президент.