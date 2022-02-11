Президент Азербайджана обратился к местным и иностранным инвесторам

Мы используем природный газ, воду, солнце, ветер. Учитывая это, мы обязательно должны создавать возобновляемые источники энергии для защиты окружающей среды в будущем. Вторая причина заключается в том, что у нас есть возможности, потенциал для этого. В ст

"Мы используем природный газ, воду, солнце, ветер. Учитывая это, мы обязательно должны создавать возобновляемые источники энергии для защиты окружающей среды в будущем. Вторая причина заключается в том, что у нас есть возможности, потенциал для этого. В стране создан прекрасный инвестиционный климат, к чему проявляют большой интерес как наши, так и зарубежные фирмы".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью АЗЕРТАДЖ.

По его словам, на освобожденных землях возможно строительство около 30 разрушенных армянами гидроэлектростанций: "Я хочу, пользуясь случаем, пригласить в эту сферу местных и иностранных инвесторов. Потому что государство будет и уже выполняет эту работу. Но было бы хорошо, чтобы частные компании также инвестировали в эту сферу, и, конечно, у нас большой потенциал в Кяльбаджар-Лачинской зоне и на других освобожденных землях".