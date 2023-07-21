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Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность

Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность Мы неоднократно высказывали свою позицию по вопросу интеграции армянского населения Карабаха и демонстрировали максимальную конструктивность.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 19:52
Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность

Мы неоднократно высказывали свою позицию по вопросу интеграции армянского населения Карабаха и демонстрировали максимальную конструктивность.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Однако сегодня хунта, которая удерживает "власть" в Карабахе, называет себя то "президентом", то "депутатом", то "министром". Это вызывает смех", - сказал глава государства, отметив, что в настоящее время они держат в заложниках проживающих там армян.

Напомнив, что для налаживания контактов с представителями армян в Карабахе был назначен специальный представитель, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что они демонстративно отказались от этого.

Глава государства также сказал: "Через некоторое время мы пригласили их еще раз. Дабы исключить какую-либо возможную ошибку, мы еще раз пригласили их. Мы в очередной раз услышали несогласие, услышали отказ. И я сказал, что после этого не будет никаких приглашений".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Qarabağ erməniləri haqqında: "Biz maksimum şəkildə konstruktivlik göstərmişik"

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