Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность

Мы неоднократно высказывали свою позицию по вопросу интеграции армянского населения Карабаха и демонстрировали максимальную конструктивность.

Мы неоднократно высказывали свою позицию по вопросу интеграции армянского населения Карабаха и демонстрировали максимальную конструктивность.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Однако сегодня хунта, которая удерживает "власть" в Карабахе, называет себя то "президентом", то "депутатом", то "министром". Это вызывает смех", - сказал глава государства, отметив, что в настоящее время они держат в заложниках проживающих там армян.

Напомнив, что для налаживания контактов с представителями армян в Карабахе был назначен специальный представитель, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что они демонстративно отказались от этого.

Глава государства также сказал: "Через некоторое время мы пригласили их еще раз. Дабы исключить какую-либо возможную ошибку, мы еще раз пригласили их. Мы в очередной раз услышали несогласие, услышали отказ. И я сказал, что после этого не будет никаких приглашений".