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Ильхам Алиев: Новая эра нашей современной истории началась именно после 20 сентября

Ильхам Алиев: Новая эра нашей современной истории началась именно после 20 сентября Путь, который мы прошли до сентября 2023 года, был целенаправленным, рассчитанным на достижение цели. Это был правильный путь.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 20:13
Ильхам Алиев: Новая эра нашей современной истории началась именно после 20 сентября

Путь, который мы прошли до сентября 2023 года, был целенаправленным, рассчитанным на достижение цели. Это был правильный путь.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"С точки зрения процессов, происходивших в нашей стране как в политической, военной, так и в других сферах, это событие стало как бы последним возгласом, знаменующим всю проделанную нами до этого работу. Сегодня мы начинаем 2024 год как страна, как народ, полностью восстановившие свой суверенитет. Считаю, что новая эра нашей современной истории началась именно после 20 сентября", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'New era of our modern history began exactly after September 20'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Müasir tariximizin yeni dövrü məhz sentyabrın 20-dən sonra başlayıb"

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