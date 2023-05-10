Президент Азербайджана: Никакая сторонняя сила не может повлиять на нашу волю

Наша долгосрочная стратегия предельно ясна и рассчитана на внутренние ресурсы. Идя путем великого лидера, Азербайджан еще больше укрепил свою государственную независимость.

Наша долгосрочная стратегия предельно ясна и рассчитана на внутренние ресурсы. Идя путем великого лидера, Азербайджан еще больше укрепил свою государственную независимость.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Сегодня в мире очень мало стран, способных проводить в подлинном смысле слова независимую внешнюю и внутреннюю политику. Азербайджан относится к тем странам, на волю которых не может повлиять никакая сторонняя сила, потому что у нас есть твердая воля, у нас есть сильная армия, в то же время у нас есть большие возможности", - подчеркнул глава государства.