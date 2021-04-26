Президент Азербайджана: Несправедливое распределение вакцин вызывает глубокую озабоченность

"Азербайджан идет в авангарде усилий по мобилизации глобальной деятельности против пандемии"

"Азербайджан идет в авангарде усилий по мобилизации глобальной деятельности против пандемии. В мае 2020 года Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил инициатором Саммита Движения неприсоединения, посвященного борьбе с коронавирусом, и успешно провел его. По нашей инициативе в декабре прошлого года была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля на 77-й сессии экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана со штаб-квартирой в Таиланде на тему "Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском бассейне".

"Вакцинный национализм", несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися странами вызывают у нас глубокую озабоченность. 53 процента существующих в мире вакцин заказаны более чем 30 богатыми государствами.

Азербайджан и как председатель Движения неприсоединения, и на национальном уровне продолжит борьбу, направленную на справедливое распределение вакцин в мире и обеспечение доступности вакцин для развивающихся и наименее развитых стран.

Недавно Совет по правам человека ООН единогласно принял выдвинутую Азербайджаном от имени Движения неприсоединения резолюцию, связанную с равным доступом стран к вакцинам.

В связи с коронавирусом Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 государствам, большинство из которых составляют наименее развитые страны", - сказал глава государства.