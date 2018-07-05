Президент Азербайджана: Необходимо рассмотреть вопрос установки генераторов в стратегических объектах

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания в связи с ситуацией в энергетической системе страны призвал рассмотреть вопрос установки генераторов в стратегических объектах, передает Report.

Президент отметил, что необходимо рассмотреть вопрос установки генераторов в стратегических объектах, в первую очередь, в больницах и метро:

"Сейчас министр здравоохранения доложил, что во всех больницах работали генераторы. По имеющимся у меня данным, это не соответствует действительности. В некоторых больницах генераторы не работали, или их не было, они не были подключены, либо находились в нерабочем состоянии. Поэтому вам следует провести серьезную инспекцию, доложить как комиссии, так и мне о наличии генераторов в больницах по стране, их рабочем состоянии".

Глава государства также отметил необходимость установления генераторов в метрополитене.

"Что касается метрополитена в целом, то, как мне известно, генераторов в метрополитене вообще нет. Считаю, что это тоже плачевный факт. Поскорее дайте предложения, чтобы на всех станциях метро были установлены генераторы, с тем, чтобы при возникновении той или иной проблемы с электроэнергией, люди не страдали. Считаю, что комиссия в скором времени завершит свою работу, подготовит и представит мне предложения", - сказал президент Ильхам Алиев.