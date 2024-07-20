О нас

Президент: Некоторые страны до сих пор страдают от колониализма, и мы хотим им помочь

Президент: Некоторые страны до сих пор страдают от колониализма, и мы хотим им помочь Мы начали активно заниматься этим вопросом колониализма вплотную сразу после того, как стали председательствовать в Движении неприсоединения. Поскольку многие члены Движения, миллионы людей в прошлом стали жертвами колониализма.
Внутренняя политика
20 июля 2024 г. 17:31
Президент: Некоторые страны до сих пор страдают от колониализма, и мы хотим им помочь

Мы начали активно заниматься этим вопросом колониализма вплотную сразу после того, как стали председательствовать в Движении неприсоединения. Поскольку многие члены Движения, миллионы людей в прошлом стали жертвами колониализма.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Некоторые страны до сих пор страдают от этого. Коморские острова, остров Майотта до сих пор находятся под колониальной властью. Это был наш долг, мы хотим помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bəzi ölkələr hələ də kolonializmdən əziyyət çəkir və biz onlara kömək etmək istəyirik

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi