Президент: Некоторые страны до сих пор страдают от колониализма, и мы хотим им помочь

Президент: Некоторые страны до сих пор страдают от колониализма, и мы хотим им помочь

Мы начали активно заниматься этим вопросом колониализма вплотную сразу после того, как стали председательствовать в Движении неприсоединения. Поскольку многие члены Движения, миллионы людей в прошлом стали жертвами колониализма.

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Мы начали активно заниматься этим вопросом колониализма вплотную сразу после того, как стали председательствовать в Движении неприсоединения. Поскольку многие члены Движения, миллионы людей в прошлом стали жертвами колониализма. Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией". "Некоторые страны до сих пор страдают от этого. Коморские острова, остров Майотта до сих пор находятся под колониальной властью. Это был наш долг, мы хотим помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого", - подчеркнул глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram