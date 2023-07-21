Президент Азербайджана: Наша личная дружба с Президентом Эрдоганом является очень важным фактором регионального развития и региональной стабильности

Наша личная дружба с президентом Эрдоганом известна не только региональному сообществу, но и всему миру. Это действительно важный фактор регионального развития и региональной стабильности.

Наша личная дружба с президентом Эрдоганом известна не только региональному сообществу, но и всему миру. Это действительно важный фактор регионального развития и региональной стабильности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что отношения между народами Азербайджана и Турции основаны на многолетней дружбе и братских связях, глава государства подчеркнул, что это прекрасная основа для развития наших стран и поддержки друг друга.