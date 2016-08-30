Президент Азербайджана направил письмо участникам 42-й Всемирной шахматной олимпиады

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо участникам 42-й Всемирной шахматной олимпиады.

Как передает Report, в письме главы государства говорится:

"Уважаемые участники Олимпиады!

Сердечно приветствую вас – шахматистов, приехавших в Баку со всех уголков мира, желаю каждому из вас крепкого здоровья, успехов и хорошего настроения. Уверен, что присущие нашей стране гостеприимство и глубокое уважение к спорту создадут прекрасные возможности для проведения соревнований на высоком уровне.

То, что Всемирная шахматная олимпиада пришлась на эти дни, является действительно знаменательным событием. Азербайджан, живущий богатыми впечатлениями от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, с большим воодушевлением принимает эти престижные шахматные соревнования.

В нашей стране, исторически игравшей роль моста между Востоком и Западом, с древних времен всегда наблюдался большой интерес к шахматам. В произведениях азербайджанских классиков и на средневековых миниатюрах во всей полноте отражены сюжеты, связанные с игрой в шахматы. Достойно одобрения, что в воспоминаниях европейских путешественников представлены подробные сведения о широком распространении этой игры в Азербайджане и даже игре в шахматы женщин.

В ХХ веке распространение шахмат в Азербайджане приобрело массовый характер, стали проводиться престижные турниры различного уровня. Успехи, завоеванные нашими спортсменами на этих соревнованиях, придали импульс более широкому размаху шахмат как вида спорта. Начало деятельности детских шахматных школ во всех регионах Азербайджана является свидетельством особого внимания о шахматах в нашей стране. Эти факторы, служа развитию нашей шахматной школы после восстановления государственной независимости, определили основные направления государственной политики в данной сфере.

Проведение в последние годы высокостатусных шахматных соревнований мирового и европейского масштаба не только в столице, но и в регионах нашей страны является важным шагом на пути превращения Азербайджана в один из шахматных центров мира. Верю, что Шахматная олимпиада также внесет достойный вклад в пропаганду этой интеллектуальной игры в нашей стране.

Надеюсь, что 42-я Всемирная шахматная олимпиада впишет новые успешные страницы в историю этой древней игры, послужит установлению мира между странами и спокойствия".