Президент Азербайджана направил обращение участникам 4-го заседания генеральных прокуроров стран ОЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия!

Сердечно приветствую вас на 4-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Баку.

ОЭС была одной из первых организаций, членом которой стала Азербайджанская Республика после восстановления независимости.

Отрадно, что наше сотрудничество в качестве активного члена ОЭС с государствами-членами организации, основанное на дружбе и взаимном уважении, успешно развивается и в рамках международных платформ.

Как известно, Республика Армения около 30 лет удерживала под оккупацией 20 процентов земель нашей страны. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность странам-членам ОЭС за их принципиальную позицию в поддержке справедливой позиции Азербайджана во время оккупации и на последующем этапе. В этот период там совершались преступления против человечности и военные преступления, проводились этнические чистки, эти территории использовались для выращивания и транспортировки наркотиков, а также для подготовки международных террористов.

А после освобождения этих территорий от оккупации в 2020 году Азербайджан столкнулся с другими вызовами. Города и села нашей страны были намеренно разрушены, разграблены Арменией, разрушены все культурные и религиозные памятники, осквернены и разворованы мечети. Во время Первой Карабахской войны и в последующие периоды пропали без вести около 4000 человек, о судьбе которых противоположная сторона до сих пор ничего не сообщает. Армения заложила на оккупированных территориях около миллиона мин, совершила такие преступления, как урбицид, культуроцид и экоцид. Сразу по завершении оккупации наше государство мобилизовало все силы и приступило к масштабным строительно-восстановительным работам на этих территориях, ликвидации последствий армянского вандализма.

Уважаемые участники заседания, именно экономическое развитие и правопорядок в каждом государстве обусловливают обеспечение благосостояния народа. Преступность – это явление, которое, представляя серьезную угрозу упомянутым факторам, требует ведения борьбы на международном уровне. Важное значение в этой сфере, особенно в борьбе с транснациональной преступностью, имеет деятельность органов прокуратуры в условиях взаимного сотрудничества.

В период нарастания глобальных и региональных угроз, тенденций исламофобии, перед прокурорами государств-членов ОЭС стоят новые задачи. Являясь источником финансирования международного терроризма, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, коррупция, киберпреступность, отмывание денег и другие преступления представляют большую угрозу для будущего человечества.

Уверен, что обсуждение важных вопросов, предоставив участникам возможность воспользоваться международным опытом, еще больше укрепит сотрудничество в направлении создания благоприятных условий для защиты прав человека и развития экономики.

Считаю, что сегодняшнее заседание генеральных прокуроров государств-членов в период председательства нашей страны в ОЭС внесет важный вклад в надежную защиту прав и свобод человека в нашем регионе, консолидацию наших усилий в борьбе со всеми формами преступности и более эффективное осуществление взаимного сотрудничества.

Передаю вам самые добрые пожелания, желаю успехов работе заседания".