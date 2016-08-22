Президент Азербайджана наградил военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, за высокие достижения при исполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики награждаются следующие военнослужащие Особой службы государственной охраны:
орденом за "Службу Отечеству" 1-й степени:
Алекберов Ислам Агагулу оглу – генерал-лейтенант
медалью "За Родину"
Исмайлов Эльчин Гаджи оглу – полковник
Фатуллаев Интигам Давуд оглу – полковник-лейтенант
Искендеров Ильгар Идрис оглу – полковник-лейтенант
Панахов Али Гасан оглу – полковник-лейтенант
Баширов Башир Новруз оглу – майор
медалью "За Отвагу"
Гусейнов Натиг Абульфаз оглу – майор
Мустафаев Расим Иса оглу – майор
Ахмедов Мушвиг Мирсааб оглу – капитан
Солтанов Джейхун Кямиль оглу – капитан
Агалиев Радик Юнус оглу – старший лейтенант
медалью "За военные заслуги"
Гусейн-заде Роман Эрнестович – полковник
Майылов Шахин Сафи оглу – полковник
Велиев Натиг Надир оглу – полковник-лейтенант медицинской службы
Джаббаров Фаиг Шамшад оглу – майор
Гасанов Этибар Рамиз оглу – майор
Гусейнов Асиф Самед оглу – майор
Мамедов Хайям Кямиль оглу – майор
Гулиев Эльдар Худаверди оглу – майор
Сафаров Анар Ибад оглу – майор
Зейналов Ниямеддин Техран оглу – майор
Фатуллаев Руслан Адыль оглу – капитан
Мустафаев Зохраб Беюкага оглу – капитан
Мустафаева Айтен Рафаэль гызы – капитан
Нагиева Зульфия Мирзашах гызы – капитан
Абдуллаев Идрис Вагиф оглу – старший лейтенант
Ахмедов Парвиз Муслим оглу – старший лейтенант
Азизов Эмиль Гарабала оглу – старший лейтенант
Мамедов Рамиль Рамиз оглу – старший лейтенант
Салимов Гусейн Абдулали оглу – старший прапорщик
Алиев Гаджи Азер оглу – прапорщик
Керимов Джамиль Равиль оглу – прапорщик
Нагиев Абдулали Бейдулла оглу – младший прапорщик
Дадашов Джейхун Нариман оглу – старший сержант
Гамидов Хатир Закир оглу – старший сержант
Гулиев Эльшан Ильяс оглу – старший сержант
Зайдов Сеймур Сулейман оглу – старший сержант.
News DepartmentАвтор новости
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