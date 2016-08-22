Президент Азербайджана наградил военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики

22 августа, 2016 19:26

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, за высокие достижения при исполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики награждаются следующие военнослужащие Особой службы государственной охраны: орденом за "Службу Отечеству" 1-й степени: Алекберов Ислам Агагулу оглу – генерал-лейтенант медалью "За Родину" Исмайлов Эльчин Гаджи оглу – полковник Фатуллаев Интигам Давуд оглу – полковник-лейтенант Искендеров Ильгар Идрис оглу – полковник-лейтенант Панахов Али Гасан оглу – полковник-лейтенант Баширов Башир Новруз оглу – майор медалью "За Отвагу" Гусейнов Натиг Абульфаз оглу – майор Мустафаев Расим Иса оглу – майор Ахмедов Мушвиг Мирсааб оглу – капитан Солтанов Джейхун Кямиль оглу – капитан Агалиев Радик Юнус оглу – старший лейтенант медалью "За военные заслуги" Гусейн-заде Роман Эрнестович – полковник Майылов Шахин Сафи оглу – полковник Велиев Натиг Надир оглу – полковник-лейтенант медицинской службы Джаббаров Фаиг Шамшад оглу – майор Гасанов Этибар Рамиз оглу – майор Гусейнов Асиф Самед оглу – майор Мамедов Хайям Кямиль оглу – майор Гулиев Эльдар Худаверди оглу – майор Сафаров Анар Ибад оглу – майор Зейналов Ниямеддин Техран оглу – майор Фатуллаев Руслан Адыль оглу – капитан Мустафаев Зохраб Беюкага оглу – капитан Мустафаева Айтен Рафаэль гызы – капитан Нагиева Зульфия Мирзашах гызы – капитан Абдуллаев Идрис Вагиф оглу – старший лейтенант Ахмедов Парвиз Муслим оглу – старший лейтенант Азизов Эмиль Гарабала оглу – старший лейтенант Мамедов Рамиль Рамиз оглу – старший лейтенант Салимов Гусейн Абдулали оглу – старший прапорщик Алиев Гаджи Азер оглу – прапорщик Керимов Джамиль Равиль оглу – прапорщик Нагиев Абдулали Бейдулла оглу – младший прапорщик Дадашов Джейхун Нариман оглу – старший сержант Гамидов Хатир Закир оглу – старший сержант Гулиев Эльшан Ильяс оглу – старший сержант Зайдов Сеймур Сулейман оглу – старший сержант.





