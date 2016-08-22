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    Президент Азербайджана наградил военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики

    Глава государства подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, за высокие достижения при исполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики награждаются следующие военнослужащие Особой службы государственной охраны:

    орденом за "Службу Отечеству" 1-й степени:

    Алекберов Ислам Агагулу оглу – генерал-лейтенант

    медалью "За Родину"

    Исмайлов Эльчин Гаджи оглу – полковник

    Фатуллаев Интигам Давуд оглу – полковник-лейтенант

    Искендеров Ильгар Идрис оглу – полковник-лейтенант

    Панахов Али Гасан оглу – полковник-лейтенант

    Баширов Башир Новруз оглу – майор

    медалью "За Отвагу"

    Гусейнов Натиг Абульфаз оглу – майор

    Мустафаев Расим Иса оглу – майор

    Ахмедов Мушвиг Мирсааб оглу – капитан

    Солтанов Джейхун Кямиль оглу – капитан

    Агалиев Радик Юнус оглу – старший лейтенант

    медалью "За военные заслуги"

    Гусейн-заде Роман Эрнестович – полковник

    Майылов Шахин Сафи оглу – полковник

    Велиев Натиг Надир оглу – полковник-лейтенант медицинской службы

    Джаббаров Фаиг Шамшад оглу – майор

    Гасанов Этибар Рамиз оглу – майор

    Гусейнов Асиф Самед оглу – майор

    Мамедов Хайям Кямиль оглу – майор

    Гулиев Эльдар Худаверди оглу – майор

    Сафаров Анар Ибад оглу – майор

    Зейналов Ниямеддин Техран оглу – майор

    Фатуллаев Руслан Адыль оглу – капитан

    Мустафаев Зохраб Беюкага оглу – капитан

    Мустафаева Айтен Рафаэль гызы – капитан

    Нагиева Зульфия Мирзашах гызы – капитан

    Абдуллаев Идрис Вагиф оглу – старший лейтенант

    Ахмедов Парвиз Муслим оглу – старший лейтенант

    Азизов Эмиль Гарабала оглу – старший лейтенант

    Мамедов Рамиль Рамиз оглу – старший лейтенант

    Салимов Гусейн Абдулали оглу – старший прапорщик

    Алиев Гаджи Азер оглу – прапорщик

    Керимов Джамиль Равиль оглу – прапорщик

    Нагиев Абдулали Бейдулла оглу – младший прапорщик

    Дадашов Джейхун Нариман оглу – старший сержант

    Гамидов Хатир Закир оглу – старший сержант

    Гулиев Эльшан Ильяс оглу – старший сержант

    Зайдов Сеймур Сулейман оглу – старший сержант.




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