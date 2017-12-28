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    Президент Азербайджана наградил трех человек орденом "Достлуг"

    Глава государства подписал еще три распоряжения

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Марианны Вардинояннис орденом "Достлуг".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Греции Марианна Вардинояннис награждена орденом "Достлуг".

    Распоряжением президента страны, за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Казахстана Дархан Куандыкулы Кыдырали награжден орденом "Достлуг".

    Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Израиля Роберт Викторович Илатов награжден орденом "Достлуг".

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