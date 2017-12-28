Президент Азербайджана наградил трех человек орденом "Достлуг"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Марианны Вардинояннис орденом "Достлуг".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Греции Марианна Вардинояннис награждена орденом "Достлуг".

Распоряжением президента страны, за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Казахстана Дархан Куандыкулы Кыдырали награжден орденом "Достлуг".

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Израиля Роберт Викторович Илатов награжден орденом "Достлуг".