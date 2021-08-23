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Президент Азербайджана наградил сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении пожаров в Турции

Президент Азербайджана наградил сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении пожаров в Турции Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, принимавших участие в тушении лесных пожаров в Турецкой Республике".
Внутренняя политика
23 августа 2021 г. 15:26
Президент Азербайджана наградил сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении пожаров в Турции
Ильхам Алиев
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, принимавших участие в тушении лесных пожаров в Турецкой Республике".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год, выделен один миллион манатов для награждения сотрудников, принимавших участие в тушении лесных пожаров в Турецкой Республике.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsində iştirak edən şəxsləri mükafatlandırıb

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