Президент Азербайджана наградил сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении пожаров в Турции

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, принимавших участие в тушении лесных пожаров в Турецкой Республике".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год, выделен один миллион манатов для награждения сотрудников, принимавших участие в тушении лесных пожаров в Турецкой Республике.