Президент Азербайджана наградил сотрудников Государственного таможенного комитета

30 января, 2016 18:14

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Награждены сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение. Согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей поручено наградить следующих сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики: Орденом "За службу Отечеству" 2-й степени Багирова Шахина Солтан оглу Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Вахабова Миргасыма Фазиль оглу Зульфугарова Ульви Вагиф оглу Медалью "За отличие на государственной службе" Абдуллаева Абдуллу Магеррам оглу Бабаева Джавида Али-Ага оглу Бабаеву Аиду Адиль гызы Исмайлова Вахида Вагиф оглу Мамедова Анара Нияз оглу Мирзоева Турала Этибар оглу Суджаддинова Эльчина Мир Фаиг оглу Сулейманова Хикмета Мазахим оглу.