Президент Азербайджана наградил сотрудников Государственной миграционной службы

Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики медалью «За отличие на службе в миграционных органах».

Как передаёт Report со ссылкой на "АЗЕРТАДЖ", за отличие на службе в миграционных органах и осуществление плодотворной деятельности медалью «За отличие на службе в миграционных органах» награждены следующие сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики:

Агаева Ислама Масум оглу

Багирова Бабека Садреддин оглу

Алескерли Нурлана Азер оглу

Алиева Руфата Тофиг оглу

Алиева Замира Рамиз оглу

Хыдырова Орхана Исмаил оглу

Мамедова Эльчина Этибар оглу

Мамедову Вафу Ягуб гызы

Мурсалиева Эльмара Мурсали оглу

Садигова Самира Гусейн оглу

Зейналлы Малика Байрамгулу оглу.