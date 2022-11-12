Президент Азербайджана наградил сотрудников Бакинского метрополитена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинского метрополитена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинского метрополитена.

Как сообщает Report, за эффективную деятельность в строительстве и эксплуатации Бакинского метрополитена награждены следующие лица:

Орденом “Эмек” 3-й степени

Османов Алихан Гадир оглу

Тагиев Сабухи Гияс оглу

Тагиев Шабал Абталыб оглу

Медалью "Терегги"

Акберов Фаиг Габил оглу

Амрахов Садык Гариб оглу

Аскеров Хидаят Аллахверди оглу

Ибрагимов Самир Гайыб оглу

Гасымов Руфат Ильхам оглу

Мамедов Эльчин Адиль оглу

Мамедов Эмин Шамиль оглу

Сеидов Руслан Мамедрасул оглу.