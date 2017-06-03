Президент Азербайджана наградил работников водного хозяйства и мелиорации

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников водного хозяйства и мелиорации медалью "Терегги".

Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в сфере водного хозяйства и мелиорации медалью "Терегги" награждены следующие лица:

Агаева Рамиза Гюльага оглу

Ахундова Мухандиса Али оглу

Багирова Гюльагу Акиф оглу

Багирова Вилаята Аскер оглу

Байрамова Тофига Маркс оглу

Джамалова Сабахаддина Мурсал оглу

Джебраилова Нуралы Джидалы оглу

Ахмедова Сардара Нариман оглу

Алиева Фарамаза Амирхан оглу

Алиева Вахида Мухаммед оглу

Амирасланова Назима Ислам оглу

Гезалова Огтая Кямал оглу

Гамидова Саттара Ханлар оглу

Хыдырова Мураза Лятиф оглу

Иманова Шакира Муса оглу

Гасымова Мамеда Гурбанали оглу

Ганбаева Мазахира Мухаммед оглу

Гадималыева Юсифа Гадималы оглу

Гахраманова Хикмета Ахад оглу

Гулиева Тахира Муса оглу

Гурбанову Севду Мамед гызы

Малиева Джафара Гейбат оглу

Магеррамова Ильгара Наджаф оглу

Мамедова Низами Сабир оглу

Мамедову Гюлару Алекбер гызы

Мирзоева Мирджалала Миргасым оглу

Насирова Ализаде Вахид оглу

Ниязова Намаза Нияз оглу

Расулова Амира Джафар оглу

Султанова Тейюба Тахир оглу

Вердиева Сахиба Бахайдын оглу

Велиева Фармаила Кялам оглу

Кроме того, президент подписал распоряжение о присвоении работникам водного хозяйства и мелиорации почетного звания "Заслуженный инженер".

За плодотворную деятельность в сфере водного хозяйства и мелиорации почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Дадашеву Назиру Мусанниф оглу

Имамалиеву Хосрову Вели оглу

Гулиеву Расиму Кямиль оглу

Гурбанову Вагифу Агаяр оглу

Мансурову Ахлиману Джалил оглу

Расулову Ибрагиму Асад оглу.