​Президент Азербайджана наградил Новрузали Асланова

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Новрузали Асланова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и заслуги в развитии движения Красного Полумесяца Новрузали Давуд оглу Асланов награждается орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Другим распоряжением президента также награждена группа работников Красного Полумесяца. За заслуги в оказании малоимущим гражданам социальных услуг и гуманитарной помощи в Азербайджанской Республике нижеследующие лица награждены медалью "Терегги":

Аббасов Али-Ага Бахман оглу

Агамирзоев Будаг Гусейн оглу

Джафарова Наиля Джафар гызы

Эйвазов Нияз Байрам оглу

Алиев Ровшан Алипаша оглу

Гасанов Узеир Огтай оглу

Халилова Сара Абдуррахман гызы

Гулиева Афет Вахид гызы

Мехдиев Гянджали Яхъя оглу

Мирзоев Джейхун Векил оглу

Мустафаев Алимирза Алирза оглу

Салим-заде Эльшан Рза оглу

Шаев Шабан Закай оглу

Велиев Яшар Вели оглу

Юсифов Ровшан Абас оглу.