Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью "За заслуги в сфере разминирования"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц медалью "За заслуги в сфере разминирования".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц медалью "За заслуги в сфере разминирования".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, "За заслуги в сфере разминирования награждены следующие лица, отличившиеся в деятельности по разминированию в Азербайджанской Республике:

Магеррамов Вугар Гурбанали оглу - полковник

Азизов Вугар Ахъяддин оглу - полковник-лейтенант

Мамедов Исмаил Рамазан оглу - капитан

Зейналов Шакир Рашид оглу - капитан

Алияров Асиф Амиль оглу - младший лейтенант

Алиев Мирсафар Логман оглу - младший лейтенант

Мустафаев Бахруз Халиг оглу - гизирь

Джафаров Тахмираз Сархан оглу - младший гизирь

Гусейнов Ясин Джамал оглу

Худиев Асеф Мурсал оглу

Худиев Рамиль Техран оглу

Гулиев Эльчин Айдын оглу

Гулиев Вюсал Видади оглу

Мамедов Арзу Достали оглу

Мирзоев Эльмеддин Тофиг оглу

Намазов Бахруз Рафиг оглу

Рзаев Шамиль Этибар оглу

Салманов Ровшан Шахверди оглу

Султанов Азер Али оглу

Шахверенов Фикрет Гудрет оглу

Велиев Эльман Энвер оглу

Велиев Рухин Султан оглу

Зейналов Тельман Бабир оглу.