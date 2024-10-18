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Президент Азербайджана наградил группу энергетиков

Президент Азербайджана наградил группу энергетиков Президент Азербайджана наградил группу энергетиков
Внутренняя политика
18 октября 2024 г. 17:41
Президент Азербайджана наградил группу энергетиков

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских энергетиков.

Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в развитии сферы энергетики награждены следующие лица:

орденом "Эмек" 3-й степени

Халилова Сахиба Гаджибала оглу

Насирова Таира Иса оглу

Рзаева Огтая Бахадур оглу

Садыгова Надира Ага Джафар оглу

Сулейманова Фазаила Имамали оглу

медалью "Терегги"

Джафарова Намига Агамуса оглу

Дадашева Эльчина Завир оглу

Эйвазова Зала Эйваз оглу

Акберова Азера Адиль оглу

Алиеву Сабину Алияддин гызы

Гусейнову Батуру Нуреддин гызы

Искендерова Майыла Хизри оглу

Исмаилова Ариза Балагардаш оглу

Гасымова Немата Ханкиши оглу

Махмудова Эльмара Надир оглу

Мамедова Эльшана Паша оглу

Мамедзаде Араза Бахтияр оглу

Мирза Агаева Фарида Исмаил оглу

Нуриева Эльбруса Закир оглу

Панахова Бахрама Насир оглу

Рафиева Адиля Мирза оглу

Рзаева Башира Исмаил оглу

Садыгова Садига Юсиф оглу

Сафарова Талеха Расул оглу

Велиева Рамиза Зиряддин оглу.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan awards group of energy workers
Версия на азербайджанском языке Bir qrup energetik təltif edilib - SƏRƏNCAM

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