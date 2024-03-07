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Президент наградил группу азербайджанских женщин медалью "Терегги"

Президент наградил группу азербайджанских женщин медалью "Терегги" Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских женщин медалью "Терегги".
Внутренняя политика
7 марта 2024 г. 15:31
Президент наградил группу азербайджанских женщин медалью Терегги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских женщин медалью "Терегги".

Как сообщает Report, глава государства распорядился наградить медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики следующих лиц:

Атамогланову Натаван Демирчи гызы

Бехбудову Гюльшан Бехбуд гызы

Ахмедову Кехлик Талыш гызы

Алиеву Гюльтекин Будаг гызы

Хагвердиеву Севду Хагверди гызы

Гасанову Ильхаму Гусейн гызы

Гусейнову Марию Павловну

Гусейнову Рейхан Кямрановну

Гусейнову Зарифу Башир гызы

Мехралиеву Севиль Али гызы

Масимову Талию Фахреддин гызы

Рамазанову Бадьялджамал Сулейман гызы.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev bir qrup qadını təltif edib - SİYAHI

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