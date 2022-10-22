Президент наградил энергетиков Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении энергетиков Азербайджана.
Как сообщает Report, согласно документу, ряд лиц награжден за плодотворную деятельность в развитии энергетической сферы страны.
Орденом "Эмек" 3-й степени
Алиев Вугар Исмаил оглу
Ибрагимов Гусейнгулу Халфа оглу
Медалью "Терегги"
Аббасова Алима Самед гызы
Агаев Хасай Испар оглу
Агаев Назим Микаил оглу
Бабаев Рафиг Анвар оглы
Джафаров Тавеккюль Эльбейи оглу
Алиев Эльчин Велиш оглу
Алиев Ильгар Байрам оглу
Алиев Тейяр Адыш оглу
Ализаде Хиджран Мусеиб гызы
Наджиев Таир Ибиш оглу
Пириев Меджнун Барат оглу
Расулов Сельвер Бахыш оглу
Рзаев Гасанбала Алибала оглу
Рзаев Рамазан Гудрат оглу
Тагиев Мубариз Сабир оглу.