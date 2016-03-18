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    ​Президент Азербайджана наградил двух человек

    Они награждены за заслуги в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Акифа Рафиева "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, за заслуги в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Акиф Башир оглу Рафиев награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

    Другим распоряжением главы государства, за заслуги в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Ниязи Музаффар оглу Байрамов награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

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