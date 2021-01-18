Президент: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану

"К тому же, в нашей стране проводятся реформы – кадровые, структурные, экономические реформы, реформы в социальной сфере. Сегодня в мире мало таких стран, как Азербайджан, где присутствуют многие факторы для развития - политическая стабильность, единство

"К тому же, в нашей стране проводятся реформы – кадровые, структурные, экономические реформы, реформы в социальной сфере. Сегодня в мире мало таких стран, как Азербайджан, где присутствуют многие факторы для развития - политическая стабильность, единство народа и власти, мир и спокойствие, географическое расположение, инфраструктура, подготовленные профессиональные кадры, - это очень важно, - экспортные рынки, добрые деловые отношения с соседними странами, отсутствие каких-либо проблем с другими странами. Надеюсь, что через определенное время Армения также скажет, что и у них нет никаких проблем с нами, потому что основной вопрос заключался в этом, они оккупировали нашу землю. Они совершили геноцид против нас. Они разрушили наши города до основания. Мы просто защищали себя, защищали на должном уровне и изгнали захватчиков с наших земель".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению в Сумгайыте.

"Поэтому начался новый этап для развития нашей страны. Имея все эти факторы, мы, вернувшись на освобожденные земли, используем потенциал этих земель. Там имеется огромный потенциал – возобновляемые виды энергии, ценные природные ресурсы, месторождения золота, меди, реки, водохранилища, плодородная почва для сельского хозяйства, туристические возможности. То есть, эти регионы, как считают многие, станут ведущей силой нашего дальнейшего развития. Конечно, я разделяю это мнение. Просто на освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану. У меня есть мысли, связанные с управлением освобожденными землями. Они в ближайшее время будут претворены в жизнь. В этих регионах необходимо построить современную систему управления, соответствующую нынешней ситуации, чтобы все там было обеспечено по плану – градостроительство, функции государственных органов. Потому что, вам это известно, к сожалению, некоторые негативные явления в различных местах нашей страны происходят именно из-за бесконтрольности. В некоторых местах земли захватываются, отнимаются у людей, распределяются несправедливо. В том числе несправедливо распределяются водные ресурсы - одни получают воду, а другие нет. Все это нам не к лицу. Мы должны очиститься и очищаемся от этих недостатков. Процесс очистки идет и будет идти, пусть каждый это знает. Пусть никто не считает, что имеет какие-то особые привилегии. Или же пусть никто не считает себя неприкосновенным. На освобожденных землях, можно сказать, все разрушено. Поэтому мы должны создать такую модель развития, чтобы впоследствии могли, как говорится, трансфертировать ее на другие земли, чтобы были устранены имеющиеся просчеты и обеспечено успешное развитие нашей страны", - отметил глава государства.